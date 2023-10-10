29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 5 BİN TL ikramiye kimlere verilecek?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, 29 Ekim'de bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere ikramiye ödemesi yapılacağı gündemde yer alıyor. Peki, 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 BİN TL ikramiye kimlere verilecek? İşte detaylar…

Bu ödeme, daha önce 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak, sadece Cumhuriyet Bayramı'na özgü bir uygulama olarak planlanıyor. Peki, 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 BİN TL ikramiye kimlere verilecek? İşte detaylar…

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Erdoğan, "Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır." dedi.

5 BİN TL İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Emeklilerin ödemelerinin ne zaman yatacağı konusunda "Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır." ifadeleri kullanan Erdoğan Kasım ayını işaret etti.

KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU?

Emeklilere tek seferlik 5000 (5 bin) TL ödeme yapılacak.

Yılbaşında emeklilerin durumu yeniden gözden geçirilip emekli maaşlarında düzenleme yapılacak.

Otomotiv ve emlak piyasasında aldatıcı ilan sahiplerine yaptırım uygulanacak.

Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.

İlgili Haberler