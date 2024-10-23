Üye Girişi
Haberler

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı?

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? Vatandaşlar, Marmaray, metro, metrobüs ve otobüslerin 28-29 Ekim tarihlerinde ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında, İBB'nin düzenleyeceği kutlamaların ana merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Pazar günü İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarını gün boyunca ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak, M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti de sunulmaya başlanacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Marmaray 29 Ekim

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.