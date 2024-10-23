Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında, İBB'nin düzenleyeceği kutlamaların ana merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Pazar günü İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarını gün boyunca ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak, M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti de sunulmaya başlanacak.