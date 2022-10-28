29 Ekim'de PTT açık mı? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim 2022 Cumartesi günü PTT açık mı, kapalı mı, şubesi açık mı, kargolar dağıtıma çıkar mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumhuriyetin ilanı nedeniyle her sene kutlanıyor. 29 Ekim resmi tatil günüdür. Peki, 29 Ekim gününde PTT açık olacak mı? 29 Ekim'de PTT açık mı? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim 2022 Cumartesi günü PTT açık mı, şubesi açık mı, kargolar dağıtıma çıkacak mı? İşte detaylar...

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak kabul etti.1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmi bir bayram olarak kutlanmaya başladı. Bu bağlamda 29 Ekim'de bazı kurumlar tatil mi çalışacak mı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim'de PTT açık mı? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? İşte bilgiler...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2022) Cumartesi gününe denk gelmektedir.

29 EKİM TATİL Mİ 2022?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM'DE PTT'LER AÇIK MI?

29 Ekim gibi resmi bayramlarda Ptt'ler açık değildir. 29 Ekim'de kargolar da çalışmıyor. 29 Ekim resmi tatil olduğundan dolayı PTT şubeleri kapalı olacaktır.

29 EKİM'DE PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu bilgiler doğrultusunda, 29 Ekim Cumartesigünü, bankalar, PTT şubeleri de kapalı olacak.