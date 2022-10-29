29 Ekim Cumhuriyet Bayramının resmi tatil olması nedeni ile birçok resmi kurum 29 Ekim Cumartesi günü çalışmıyor. Bu nedenle vatandaşlar noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor ve 29 Ekim'de noterler açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de noterler açık mı? 29 Ekim noterler çalışıyor mu? 29 Ekim Cumartesi noterler açık mı, kapalı mı?

29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte merak edilen konular arasında 29 Ekim'de noterler açık mı? Sorusu da yer aldı. Birçok resmi kurumun resmi tatil nedeni ile kapalı olması, akıllara 29 Ekim'de noterler açık mı? Sorusunu getirdi. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 29 Ekim'de noterler açık mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, 29 Ekim'de noterler açık mı? 29 Ekim noterler çalışıyor mu? 29 Ekim Cumartesi noterler açık mı, kapalı mı?

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında noterler de bulunmakta. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

29 EKİM'DE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular herhangi bir resmi kuruma direkt olarak bağlı olmadıkları için resmi tatilde açık olmaları bekleniyor. Fakat kuyumcuların kapalı veya açık olması durumu, kuyumcunuzun kişisel tercihi olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel itibariyle mağazalar açık olacağından dolayı, birçok kuyumcu da açık olacaktır.