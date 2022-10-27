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29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmaray ücretsiz mi, ücretli mi?

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29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmaray ücretsiz mi, ücretli mi?

29 Ekim'de Marmaray ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim'de Marmaray bedava mı?

29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacakBaşkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
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29 Ekim Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim'de Marmaray ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Marmaray ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı. Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.

29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmaray ücretsiz mi, ücretli mi?

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