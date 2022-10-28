29 Ekim Cumhuriyet Bayramının resmi tatil olması nedeni ile birçok resmi kurum 29 Ekim Cumartesi günü çalışmıyor. Bu nedenle vatandaşlar kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor ve 29 Ekim'de kuyumcular açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de kuyumcular açık mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu? 29 Ekim Cumartesi kuyumcular açık mı, kapalı mı?

29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte merak edilen konular arasında 29 Ekim'de kuyumcular açık mı? Sorusu da yer aldı. Birçok resmi kurumun resmi tatil nedeni ile kapalı olması, akıllara 29 Ekim'de kuyumcular açık mı? Sorusunu getirdi. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 29 Ekim'de kuyumcular açık mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, 29 Ekim'de kuyumcular açık mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu? 29 Ekim Cumartesi kuyumcular açık mı, kapalı mı?

29 EKİM'DE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular herhangi bir resmi kuruma direkt olarak bağlı olmadıkları için resmi tatilde açık olmaları bekleniyor. Fakat kuyumcuların kapalı veya açık olması durumu, kuyumcunuzun kişisel tercihi olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel itibariyle mağazalar açık olacağından dolayı, birçok kuyumcu da açık olacaktır.