29 Ekim Cumhuriyet Bayramının resmi tatil olması nedeni ile birçok resmi kurum 29 Ekim Cumartesi günü çalışmıyor. Bu nedenle vatandaşlar kargocuların açık olup olmadığını merak ediyor ve 29 Ekim'de kargolar açık mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı?

29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte merak edilen konular arasında 29 Ekim'de kargolar açık mı? Sorusu da yer aldı. Birçok resmi kurumun resmi tatil nedeni ile kapalı olması, akıllara 29 Ekim'de kargolar açık mı? Sorusunu getirdi. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 29 Ekim'de kargolar açık mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, 29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı?

29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında kargolar de bulunmakta. 29 Ekim'de kargolar da kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolarve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

29 EKİM'DE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular herhangi bir resmi kuruma direkt olarak bağlı olmadıkları için resmi tatilde açık olmaları bekleniyor. Fakat kuyumcuların kapalı veya açık olması durumu, kuyumcunuzun kişisel tercihi olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel itibariyle mağazalar açık olacağından dolayı, birçok kuyumcu da açık olacaktır.