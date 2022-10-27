29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İZBAN ücretsiz mi, ücretli mi?

29 Ekim'de İZBAN ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi?

29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? 29 Ekim'de İZBAN ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 EKİM'DE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı. Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.