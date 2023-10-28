İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hangi yolların tören geçişi sırasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, 29 Ekim hangi yollar kapalı? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?

29 Ekim'de hangi yollar kapalı? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?

29 Ekim hangi yollar kapalı? İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hangi yolların tören geçişi sırasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, 29 Ekim hangi yollar kapalı? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hangi yollar kapalı olacak? Detaylar...

29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi olarak belirlendi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları Cumhuriyet Bayramı tören geçişi sırasında trafiğe kapatılacaktır.

29 Ekim Pazar günü sabah saat 06.00'dan tören süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

10. yıl caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişler

Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır

Hal yolu güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak olup trafik akımı yan yola yönlendirilecektir.

ALTERNATİF YOLLAR