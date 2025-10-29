29 Ekim'de hangi konserler var? 29 Ekim' hangi şarkıcılar, nerede konser yapıyor?

"Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutlamak için İstanbul'un dört bir yanında özel etkinlikler sizleri bekliyor! 29 Ekim'de hem klasik müzikten pop ve rock konserlerine, hem de dans gösterileri ve DJ performanslarına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz kutlamalar gerçekleşecek. Beşiktaş'tan Kadıköy'e, Bakırköy'den Beykoz'a kadar farklı meydanlarda sahne alacak sanatçılar, Cumhuriyet coşkusunu herkesle paylaşacak." Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MEYDANI – SAAT 19.30

İBB Kent Orkestrası ve "Cumhuriyet Senfonisi"

Konuk Sanatçılar: Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay

Öncesinde: Adım Anadolu Dans Topluluğu özel gösterisi

BAĞCILAR MEYDANI – SAAT 19.30

DJ performansı

Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri

DİĞER BÖLGELERDE KONSERLER

Kadıköy: OZBİ, saat 18.30, Terminal Kadıköy

Bakırköy: Koray Avcı, 21.30, Cumhuriyet Meydanı

Sancaktepe: Feridun Düzağaç, 20.00

Eyüpsultan: Kerem İlbaylı, 19.30, Göktürk Cumhuriyet Parkı

Bahçelievler: Sinan Akçıl, 20.30, Milli Egemenlik Parkı

Çekmeköy: İrem Derici, 21.00, Taşdelen Cemal Güngör Parkı

Beykoz: Kubat, 20.00, Beykoz Sahili

TİYATRO, SİNEMA VE SERGİLER

İBB Şehir Tiyatroları: Tüm oyunlar ücretsiz

Beyoğlu Sineması: "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "Atatürk" ve "Atatürk 2" ücretsiz

Müze Gazhane: "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi (30 Ekim'de özel tur)

Cumhuriyet Müzesi & Şişli Atatürk Müzesi: Çocuk atölyeleri ve rehberli turlar

TARİHİ MEKANLAR VE SÖYLEŞİLER

Metrohan: 27 Ekim – "Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Ulaşım", 29 Ekim – "Cumhuriyet Düşüncesi"

Şişli Atatürk Müzesi: 28 Ekim – "Atatürk Evleri"

Cumhuriyet Müzesi: "Objelerden Cumhuriyeti Okumak", "Cumhuriyet'in Hatıra Defteri" ve "Cumhuriyet'in Sesleri" atölyeleri

MÜZELER – ÜCRETSİZ GİRİŞ

Yerebatan Sarnıcı (19.30-22.00 hariç), Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk

ÇOCUK VE AİLE ETKİNLİKLERİ

Miniatürk: Yüz boyama, Zumba Kids, illüzyon, tiyatro ve atölyeler

Panorama 1453: Cumhuriyet kahramanları, ritim ve tuval atölyeleri

Şile: Spor etkinlikleri, çocuk atölyeleri, Cumhuriyet Koşusu

TOPLU ULAŞIM

29 Ekim'de İstanbul'daki İBB otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapurlar 24 saat boyunca ücretsiz (kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri)