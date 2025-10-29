Haberler

29 Ekim'de hangi konserler var? 29 Ekim' hangi şarkıcılar, nerede konser yapıyor?

29 Ekim'de hangi konserler var? 29 Ekim' hangi şarkıcılar, nerede konser yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Cumhuriyetimizin 102. yılını İstanbul'da dolu dolu yaşayın! 29 Ekim'de şehrin dört bir yanında klasik müzikten pop ve rock konserlerine, dans gösterilerinden DJ performanslarına kadar birçok ücretsiz etkinlik sizleri bekliyor. Peki, 29 Ekim'de hangi konserler var? 29 Ekim' hangi şarkıcılar, nerede konser yapıyor?

"Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutlamak için İstanbul'un dört bir yanında özel etkinlikler sizleri bekliyor! 29 Ekim'de hem klasik müzikten pop ve rock konserlerine, hem de dans gösterileri ve DJ performanslarına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz kutlamalar gerçekleşecek. Beşiktaş'tan Kadıköy'e, Bakırköy'den Beykoz'a kadar farklı meydanlarda sahne alacak sanatçılar, Cumhuriyet coşkusunu herkesle paylaşacak." Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MEYDANI – SAAT 19.30

  • İBB Kent Orkestrası ve "Cumhuriyet Senfonisi"
  • Konuk Sanatçılar: Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay
  • Öncesinde: Adım Anadolu Dans Topluluğu özel gösterisi

BAĞCILAR MEYDANI – SAAT 19.30

  • DJ performansı
  • Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri

DİĞER BÖLGELERDE KONSERLER

  • Kadıköy: OZBİ, saat 18.30, Terminal Kadıköy
  • Bakırköy: Koray Avcı, 21.30, Cumhuriyet Meydanı
  • Sancaktepe: Feridun Düzağaç, 20.00
  • Eyüpsultan: Kerem İlbaylı, 19.30, Göktürk Cumhuriyet Parkı
  • Bahçelievler: Sinan Akçıl, 20.30, Milli Egemenlik Parkı
  • Çekmeköy: İrem Derici, 21.00, Taşdelen Cemal Güngör Parkı
  • Beykoz: Kubat, 20.00, Beykoz Sahili

29 Ekim'de hangi konserler var? 29 Ekim' hangi şarkıcılar, nerede konser yapıyor?

TİYATRO, SİNEMA VE SERGİLER

  • İBB Şehir Tiyatroları: Tüm oyunlar ücretsiz
  • Beyoğlu Sineması: "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "Atatürk" ve "Atatürk 2" ücretsiz
  • Müze Gazhane: "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi (30 Ekim'de özel tur)
  • Cumhuriyet Müzesi & Şişli Atatürk Müzesi: Çocuk atölyeleri ve rehberli turlar

TARİHİ MEKANLAR VE SÖYLEŞİLER

  • Metrohan: 27 Ekim – "Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Ulaşım", 29 Ekim – "Cumhuriyet Düşüncesi"
  • Şişli Atatürk Müzesi: 28 Ekim – "Atatürk Evleri"
  • Cumhuriyet Müzesi: "Objelerden Cumhuriyeti Okumak", "Cumhuriyet'in Hatıra Defteri" ve "Cumhuriyet'in Sesleri" atölyeleri

MÜZELER – ÜCRETSİZ GİRİŞ

Yerebatan Sarnıcı (19.30-22.00 hariç), Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk

ÇOCUK VE AİLE ETKİNLİKLERİ

  • Miniatürk: Yüz boyama, Zumba Kids, illüzyon, tiyatro ve atölyeler
  • Panorama 1453: Cumhuriyet kahramanları, ritim ve tuval atölyeleri
  • Şile: Spor etkinlikleri, çocuk atölyeleri, Cumhuriyet Koşusu

TOPLU ULAŞIM

29 Ekim'de İstanbul'daki İBB otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapurlar 24 saat boyunca ücretsiz (kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri)

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.