29 Ekim'de hangi konserler var? 29 Ekim' hangi şarkıcılar, nerede konser yapıyor?
"Cumhuriyetimizin 102. yılını İstanbul'da dolu dolu yaşayın! 29 Ekim'de şehrin dört bir yanında klasik müzikten pop ve rock konserlerine, dans gösterilerinden DJ performanslarına kadar birçok ücretsiz etkinlik sizleri bekliyor. Peki, 29 Ekim'de hangi konserler var? 29 Ekim' hangi şarkıcılar, nerede konser yapıyor?
"Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutlamak için İstanbul'un dört bir yanında özel etkinlikler sizleri bekliyor! 29 Ekim'de hem klasik müzikten pop ve rock konserlerine, hem de dans gösterileri ve DJ performanslarına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz kutlamalar gerçekleşecek. Beşiktaş'tan Kadıköy'e, Bakırköy'den Beykoz'a kadar farklı meydanlarda sahne alacak sanatçılar, Cumhuriyet coşkusunu herkesle paylaşacak." Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ MEYDANI – SAAT 19.30
- İBB Kent Orkestrası ve "Cumhuriyet Senfonisi"
- Konuk Sanatçılar: Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay
- Öncesinde: Adım Anadolu Dans Topluluğu özel gösterisi
BAĞCILAR MEYDANI – SAAT 19.30
- DJ performansı
- Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri
DİĞER BÖLGELERDE KONSERLER
- Kadıköy: OZBİ, saat 18.30, Terminal Kadıköy
- Bakırköy: Koray Avcı, 21.30, Cumhuriyet Meydanı
- Sancaktepe: Feridun Düzağaç, 20.00
- Eyüpsultan: Kerem İlbaylı, 19.30, Göktürk Cumhuriyet Parkı
- Bahçelievler: Sinan Akçıl, 20.30, Milli Egemenlik Parkı
- Çekmeköy: İrem Derici, 21.00, Taşdelen Cemal Güngör Parkı
- Beykoz: Kubat, 20.00, Beykoz Sahili
TİYATRO, SİNEMA VE SERGİLER
- İBB Şehir Tiyatroları: Tüm oyunlar ücretsiz
- Beyoğlu Sineması: "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "Atatürk" ve "Atatürk 2" ücretsiz
- Müze Gazhane: "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi (30 Ekim'de özel tur)
- Cumhuriyet Müzesi & Şişli Atatürk Müzesi: Çocuk atölyeleri ve rehberli turlar
TARİHİ MEKANLAR VE SÖYLEŞİLER
- Metrohan: 27 Ekim – "Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Ulaşım", 29 Ekim – "Cumhuriyet Düşüncesi"
- Şişli Atatürk Müzesi: 28 Ekim – "Atatürk Evleri"
- Cumhuriyet Müzesi: "Objelerden Cumhuriyeti Okumak", "Cumhuriyet'in Hatıra Defteri" ve "Cumhuriyet'in Sesleri" atölyeleri
MÜZELER – ÜCRETSİZ GİRİŞ
Yerebatan Sarnıcı (19.30-22.00 hariç), Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk
ÇOCUK VE AİLE ETKİNLİKLERİ
- Miniatürk: Yüz boyama, Zumba Kids, illüzyon, tiyatro ve atölyeler
- Panorama 1453: Cumhuriyet kahramanları, ritim ve tuval atölyeleri
- Şile: Spor etkinlikleri, çocuk atölyeleri, Cumhuriyet Koşusu
TOPLU ULAŞIM
29 Ekim'de İstanbul'daki İBB otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapurlar 24 saat boyunca ücretsiz (kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri)