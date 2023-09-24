Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar ve 29 Ekim'de emeklilere ikramiye var mı merak ediliyor. 100. yıl ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek ve 29 Ekim emekli ikramiyesi var mı soruları gündeme geliyor. Emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Cumhuriyet Bayramı'nda bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. Peki, 29 Ekim'de emeklilere ikramiye var mı? 100. yıl ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?

29 Ekim'de emeklilere ikramiye var mı ve 100. yıl ikramiyesi ne kadar, ne zaman verileceği gündeme geliyor. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. 100. yıl ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek ve 29 Ekim emekli ikramiyesi var mı soruları merak ediliyor. 29 Ekim'de emeklilere ikramiye var mı? 100. yıl ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM'DE EMEKLİLERE İKRAMİYE VAR MI?

Emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, milyonlara Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları çalışmalarını sürdürürken, 5 bin lirada uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Uzmanlar bu rakamın enflasyon karşısında ezilen emeklilere az da olsa nefes aldıracağını söylüyor.

100. YIL İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emekliye bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. Kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye bayram ikramiyelerinin dışında üçüncü ikramiye verileceği konuşuluyor. Masadaki rakam ise 5 bin lira.

CUMHURİYET BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hükümet temmuzda memnun edemediği emeklilerin gönlünü almak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Emekliye zammın yanında bir de ikramiye müjdesi geliyor.

5 BİN LİRADA UZLAŞI SAĞLANDI

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

İkramiye çalışmasıyla ilgili CNN Türk'e konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir." dedi.