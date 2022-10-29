29 Ekim tarihinin resmi tatil olması nedeni ile birçok kişi 29 Ekim'de EFT yapılıyor mu? Sorusunu merak ediyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için 29 Ekim'de para gönderiliyor mu? Sorusunu yanıtladık. Peki, 29 Ekim'de EFT yapılıyor mu? 29 Ekim'de para gönderiliyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının resmi tatil olması nedeni ile para göndermek isteyen birçok kişi 29 Ekim'de EFT yapılıyor mu? Sorusunu merak ediyor. Günümüzde oldukça sık kullanılan EFT işleminin 29 Ekim tarihinde çalışıp, çalışmadığı kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. EFT ile para göndermek isteyen kişiler gün içerisinde 29 Ekim'de para gönderiliyor mu? Sorusunu sık sık araştırdı. Peki, 29 Ekim'de EFT yapılıyor mu? 29 Ekim'de para gönderiliyor mu?

29 EKİM'DE EFT YAPILIYOR MU?

29 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan EFT işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Ekim Pazartesi günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.