29 Ekim'de Başkentray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Başkentray ücretsiz mi, ücretli mi?

29 Ekim'de Başkentray ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de Başkentray ücretsiz mi? 29 Ekim'de Başkentray bedava mı?

29 Ekim'de Başkentray ücretsiz mi? 29 Ekim'de Başkentray ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de Başkentray ücretsiz mi? 29 Ekim'de Başkentray bedava mı? İşte detaylar...

29 EKİM'DE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkentray ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı. Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.