Bir süredir gündemde olan ve sosyal medyada sıkça dile getirilen genel af konusu 29 Ekim'in yaklaşmasıyla merak edilmeye başlandı. Peki, 29 Ekim'de af var mı? 100. yılda genel af mı çıkacak?

29 Ekim'de af var mı? 100. yılda genel af mı çıkacak?

29 Ekim'de af var mı ve 100. yılda genel af mı çıkacak gibi konular son günlerde sosyal medyada en ok merak edilen ve konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim'de af var mı? 100. yılda genel af mı çıkacak?

29 EKİM'DE AF VAR MI?

Bu konu ile ilgili olarak görüş beyan eden kişilere bakıldığında şu açıklamalar öne çıkıyor:

MUSTAFA SARIGÜL

Mustafa Sarıgül mecliste yaptığı açıklamada "Yüce parlamentodaki bütün grup başkanvekillerinin bir araya gelerek Cumhuriyetimizin 100. yılında mutlaka kader mahkumlarını sevindireceklerine inanıyorum" dedi.

Mustafa Sarıgül

ALTAN TAN (29 Eylül 2023 )

24, 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Independent Türkçe'de yaptığı konuşmasında:

"29 Ekim'deki en büyük beklenti cumhuriyetin 100'üncü yılında bir siyasi genel af, bir uzlaşma ve bir yumuşama olmalı." ifadelerini kullandı.

Altan Tan

ERSAN ŞEN (27 Haz 2023)

Ceza Hukukçusu Ersan Şen de 'af' tartışmalarına katıldı. Sözcü TV canlı yayınına katılan ve "Af çıkacak, ama özel ama genel ben size söyleyeyim" diyen Şen, Anayasa Mahkemesi'nin özel af çıksa bile genişletebileceğini belirterek tarih verdi.

Şen, "Af çıkacak, ama genel ama özel bilemem ama 29 Ekim'e kadar af çıkacak" … - Anayasa Mahkemesi genişletir genişletmez bilmiyorum ama 29 Ekim 2023 tarihene kadar Türkiye Cumhuriyeti bir af görecek, öyle gözüküyor." Dedi.

Ersan Şen

MÜSLÜM DOĞAN (23-09-2023)

(28 Ağustos - 22 Eylül 2015) Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, paylaşımında"Genel Af konusu, Anayasa çalışmasından önce ele alınacak, 29 Ekim 2023 tarihi değişmedi, yeni beyaz sayfa açılacak, suç işleme zeminlerini ortadan kaldırmak üzere tedbirlerde mutabakat sağlanmış durumda, Genel Af hukuksal bir çok düzenleme (Düşünce suç olmaktan çıkartılıyor, yerleşim yerlerinin isimlerinin iadesi, mezar yerlerinin iadesi, yerel meclislerin eğitim diline karar vermesi,…) ile yüzyılın hukuk reformu adı altındaTBMM'ne sunulmaya hazır… Yeni yüzyılda, güçlü demokratik birleşik toplum hedefleniyor…" ifadelerine yer verdi.

Müslüm Doğan