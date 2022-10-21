28 Ekim ve 29 Ekim tatil mi, soruları Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla gündeme gelmeye başladı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim 2022 resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 29 Ekim bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim 2022 resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.

Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.