29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri İstanbul'da nerede, saat kaçta yapılacak ? 28-29 Ekim'de otobüsler, Marmaray, metro ücretsiz mi?

28-29 ekimde İstanbul, İzmir, Ankara da ve diğer büyükşehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 28 -29 ekimde toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri İstanbul'da nerede, saat kaçta yapılacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

28 Ekim'de otobüsler bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim otobüsler bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Metro-Metrobüs ve Otobüsler bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

28-29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl resmi tatil günlerinde toplu taşıma ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veriyor. 29 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 29 Ekim'de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Ancak 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olması beklenmiyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA HANGİ SANATÇILARSAHNE ALACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul genelinde Cumhuriyet sevincine büyük küçük herkesin eşlik etmesi için özel etkinlikler düzenleyecek. İşte Cumhuriyet bayramında konser verecek sanatçılar ve konser yerleri şu şekilde :

Adalar Belediyesi, ilçenin tüm adalarına bayram coşkusu yaşatacak etkinlikler gerçekleştirecek. Bir adadan diğerine fener alayları yapılacak. Kutlamalara özel gerçekleşecek Türk Halk Müziği Konserinde de Atatürk'ün en sevdiği parçalar hep bir ağızdan söylenecek.

Ataşehir Belediyesi, 28 Ekim Perşembe saat 20.00'de Niyazi Koyuncu ve Moğollar'ı hayranlarıyla buluşturacak. 29 Ekim'de pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

Avcılar Belediyesi, bayram kutlamalarında Ceza'yı ağırlayacak. İspark Avcılar Meydanı Açık Otoparkı'ndaki konser saat 20.00'de başlayacak.

Bakırköy Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geleneksel olarak düzenlediği olduğu spor şenlikleri programlarına bu senede devam edecek. Bakırköy Tenis Kulübü iş birliği ile yapılan Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Tesislerinde, 28-29 Ekim 2021 tarihleri arasında yaklaşık 400 sporcunun katılacağı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası" düzenlenecek.

şenlikleri programlarına bu senede devam edecek. Bakırköy Tenis Kulübü iş birliği ile yapılan Atatürk ve Yaşam Köyü Tesislerinde, 28-29 Ekim 2021 tarihleri arasında yaklaşık 400 sporcunun katılacağı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası" düzenlenecek. Beylikdüzü Belediyesi, kutlamalar kapsamında sevilen sanatçı Tan Taşçı'yı ağırlayacak. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'ndaki konser 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş Belediyesi, Türk müziğin eşsiz sesi Sertap Erener'i ağırlayacak. Usta sanatçı, saat 21.00'de Barbaros Meydan'ında Beşiktaşlılarla buluşacak.

Büyükçekmece Belediyesi, cumhuriyet coşkusunda herkesi buluşturan etkinlikler kapsamındaEce Seçkin'le sevenlerini bir araya getirecek.

Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim kutlamalarında iki konsere ev sahipliği yapacak. Grup Abdal ve Eypio Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak.

Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Cumhuriyet Bandosu, Kadıköy'ün sokaklarında vatandaşın coşkusunu coşku katacak. Her yıl olduğu gibi, Suadiye Işıklar'da buluşacak olan Kadıköylüler, saat 19.00'da Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüş İskele Sokak'ta son bulacak.

Kartal Belediyesi, Türkiye'nin sevilen sanatçıları; Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent ile binlerce Kartallıyı buluşturacak.

Küçükçekmece Belediyesi, etkinlikler kapsamında sevilen oyuncu ve ses sanatçısı Şevval Sam'ı ağırlayacak.

Maltepe Belediyesi, cumhuriyetin 98. yılını Yüksek Sadakat konseri ve geleneksel meşaleli yürüyüşle kutlayacak.

Sarıyer Belediyesi,kutlamalar kapsamında gerçekleştireceği etkinlikleri unutulmaz bir konserle tamamlayacak. Sevilen Sanatçı Mehmet Erdem en çok dinlenen eserlerini Cumhuriyet'in 98. yılında dinleyicileriyle paylaşacak.

Şişli Belediyesi, iki gün içerisinde iki sanatçıyla sevenlerini buluşturacak. 28 Ekim'de Mazlum Çimen, 29 Ekim'de Can Bonomo Şişlililere keyif dolu anlar yaşatacak.

CUMHURİYET BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti.23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.

YAPILAN YENİLİKLER NELER?

Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla, Türkiye'yi çağdaş ve uygar devletler seviyesine ulaştırmak için bir dizi yenilik yaptı. Bu yenilikler; siyasal, bayındırlık, toplumsal, tarım, hukuk, eğitim, sanayi, ekonomi ve ticaret alanlarında yapıldı.