Önemli gün ve olayları Doodle yapma geleneğini sürdüren Google, 2022 29 Ekim tarihine özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle ile dikkatleri çekti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle'ı sonrası internet kullanıcıları '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' Google Doodle oldu! 29 Ekim 2022 Google doodle nedir? 29 Ekim Google Doodle görüntüsü nedir? araştırdı. İşte detaylar...

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' Google Doodle oldu! 29 Ekim 2022 Google doodle nedir? 29 Ekim Google Doodle görüntüsü nedir? Google bugünkü doodleı nedir?

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE '29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI' DOODLE NEDİR?

Google 29 Ekim Cumartesi 2022 tarihinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle hazırladı. Doodle'ın ekran görüntüsüne aşağıdan bakabilirsiniz:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google doodle

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA BİLGİLER

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.