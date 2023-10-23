29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 100. yılı kutlanacak. Ülke genelinde coşkuyla kutlanacak olan 100. yıl etkinlikleri merak ediliyor. 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi araştırılıyor. Peki, İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi!

Ülke genelinde büyük bir sevinçle kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi merak ediliyor. Bayram konserleri ve 29 Ekim kutlamaları nerede, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta olacağı araştırılırken bayram etkinlik takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI NEREDE, SAAT KAÇTA OLACAK?

28-29 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca etkinlikler devam ediyor. Konserlerin gerçekleştirileceği alanda; 28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacaktır.

Bununla birlikte 29 Ekim'de ise Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat, Ersin Show müzikseverlerle birlikte 100. yıl coşkusu ile birlikte kutlayacak.

28-29 Ekim'de saat 12.30'da başlayacak olan ücretsiz etkinlikler ve konserlerle Cumhuriyet Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanacaktır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ

28- 29 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı:

Gazapizm

Madrigal

Nova Norda

Ozbi

Melike Şahin

Mazhar Alanson

Adamlar

Edis

Duman

29 Ekim Pazar Maçka Parkı