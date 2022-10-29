29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle Ekranına Taşındı! 29 Ekim'de ne oldu? Bu yıl Cumhuriyetin kaçıncı yılı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı. Google'da arama yapmak isteyen vatandaşlar Google'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı doodle ile karşılaştı. Önemli gün ve haftalara özel doodle ekranı hazırlayarak kutlayan Google, bugüne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Doodle ekranına taşıdı. Peki, 29 Ekim'de ne oldu? Bu yıl Cumhuriyetin kaçıncı yılı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle ekranına kapak oldu. Google'da arama yapmak isteyen vatandaşlar Google'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı doodle ile karşılaştı. Önemli gün ve haftalara özel doodle ekranı hazırlayarak kutlayan Google, bugüne özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Doodle ekranına taşıdı. Peki, 29 Ekim'de ne oldu? Bu yıl Cumhuriyetin kaçıncı yılı? İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOODLE EKRANINA TAŞINDI!

internet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kapak hazırladı. Google'da arama yapmak isteyen kullanıcılar, Doodle ekranında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan görselle karşılaştılar. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan Doodle!

29 EKİM'DE NE OLDU?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "En büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.