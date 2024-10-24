Üye Girişi
Haberler

29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu?

29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa'da etkinlikler ve ücretsiz konserler iptal mi oldu sorusu gündeme geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa konser ve etkinlikler iptal mi oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bursa 29 Ekim kutlamaları nerede?

Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler iptal mi oldu ve 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler nerede, iptal mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM BURSA KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

Bursa Büyükşehir Belediyesi X hesabından 29 Ekim etkinliklerine dair açıklamada bulundu. "Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle; Cumhuriyet Bayramı kapsamında 24-25-26 Ekim tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir.

Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Teröre lanet olsun!" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Mansur Yavaş Etkinlikler Soğuk Haber Politika 29 Ekim Yaşam Bursa

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı
Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? 25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü? Amedspor- Pendikspor maçı ne zaman? Amedspor - Pendikspor maçı nerede oynanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.