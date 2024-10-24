29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa'da etkinlikler ve ücretsiz konserler iptal mi oldu sorusu gündeme geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa konser ve etkinlikler iptal mi oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bursa 29 Ekim kutlamaları nerede?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler iptal mi oldu ve 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler nerede, iptal mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…
29 EKİM BURSA KUTLAMALARI İPTAL Mİ?
Bursa Büyükşehir Belediyesi X hesabından 29 Ekim etkinliklerine dair açıklamada bulundu. "Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle; Cumhuriyet Bayramı kapsamında 24-25-26 Ekim tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir.
Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Teröre lanet olsun!" ifadelerine yer verildi.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle; Cumhuriyet Bayramı kapsamında 24-25-26 Ekim tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir.— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) October 23, 2024
Terör saldırısında hayatını… pic.twitter.com/8kQhq7E9jK