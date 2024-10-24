Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler iptal mi oldu ve 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler nerede, iptal mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM BURSA KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

Bursa Büyükşehir Belediyesi X hesabından 29 Ekim etkinliklerine dair açıklamada bulundu. "Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle; Cumhuriyet Bayramı kapsamında 24-25-26 Ekim tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir.

Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Teröre lanet olsun!" ifadelerine yer verildi.