29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullar açık mı ve okullar ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bu yıl, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı ülke genelinde büyük coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM OKULLAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için bugün okullar kapalı. Öğrenciler ve öğretmenler için derslere 29 Ekim'de ara veriliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, 30 Ekim Çarşamba günü yeniden açılacak ve eğitim öğretim normal programına devam edecek.