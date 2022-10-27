İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine birçok ünlü isim katılım sağlayacak. Etkinlikte yer alan BEGE konseri ise birçok kişinin dikkatini çekiyor ve vatandaşlar 29 Ekim BEGE konseri nerede? BEGE konseri saat kaçta? Sorularını araştırıyor. Peki, 29 Ekim BEGE konseri nerede? 29 Ekim BEGE konseri saat kaçta? 29 Ekim Berkcan Güven konseri nerede, saat kaçta?

29 Ekim BEGE konseri nerede? Sorusu ve 29 Ekim BEGE konseri saat kaçta? Sorusu, etkinliğe katılım sağlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle 29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte en çok araştırılan sorulardan birisi 29 Ekim BEGE konseri nerede? Oluyor. Peki, 29 Ekim BEGE konseri nerede? 29 Ekim BEGE konseri saat kaçta? 29 Ekim Berkcan Güven konseri nerede, saat kaçta?

29 EKİM BEGE KONSERİ NEREDE?

29 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik Üsküdar Meydanında kutlanacak. Etkinlikte birçok isim ve görsel şovlar yer alıyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler ücretsiz olacak.

29 EKİM BEGE KONSERİ SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapı açılış saati 18:00 olarak duyuruldu.