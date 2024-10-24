29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'da etkinlikler ve ücretsiz konserler iptal mi oldu sorusu gündeme geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara konser ve etkinlikler iptal mi oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ankara 29 Ekim kutlamaları nerede?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler iptal mi oldu ve 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler nerede, iptal mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…
29 EKİM ANKARA KUTLAMALARI İPTAL Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi x hesabından şu paylaşımda bulundu. "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptaledilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
?? DUYURU— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 23, 2024
Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir.
Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/Ha8XH3QSKv