Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler iptal mi oldu ve 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler nerede, iptal mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM ANKARA KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi x hesabından şu paylaşımda bulundu. "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptaledilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.