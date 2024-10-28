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29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi!

29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi!
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29 Ekim 2024 kutlamaları ile ilgili belirsizlikler devam ediyor. Resmi açıklama beklenirken, etkinliklerin iptal olup olmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen 29 Ekim kutlamalarının durumu hakkında yetkililerden bir açıklama bekleniyor.

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili belirsizlikler sürmeye devam ediyor. Vatandaşlar, bu özel günün etkinliklerinin iptal edilip edilmeyeceği konusunda bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Resmi makamlar tarafından yapılacak olan açıklama, özellikle kutlamaların kapsamı ve yerleri hakkında büyük bir merak uyandırıyor. Peki, 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi!

29 EKİM ETKİNLİKLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanacak. Tüm İstanbulluları 29 Ekim'de Yenikapı Meydanı'na bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yaşını sanatla, kültürle ve konserlerle coşkuyla kutlayacağız." ifadelerine yer verdi.

29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi!

29 EKİM ETKİNLİKLER VE KONSERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi'nde resmi törenler gerçekleştirilecek. Ayrıca, Şişli Atatürk Evi önünde, Bağdat Caddesi'nde ve Kartallı Kazım Meydanı'nda birçok yerde yürüyüşler ve fener alayları düzenlenecek. Bayram coşkusunu artırmak amacıyla SOLOTÜRK, Maltepe sahilinde gösteri uçuşu yapacak. Bu etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını ve önemini vurgularken, vatandaşların bir araya gelerek kutlamalara katılma fırsatı sunacak.

Kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise'nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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