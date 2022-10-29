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29 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı

TV Haberleri

29 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı

29 Ekim 2022 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Tuzak

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

05:30 Canım Annem

06:00 Tuzak

07:15 Süper 1 Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

11:15 Tuzak

14:15 Pişir De Görelim

17:15 Yazgı

20:00 Masterchef Türkiye 2022

Kaynak: InterSinema.com / TV

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