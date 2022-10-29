29 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Taraftar 01:00 Süper Hikayem 02:00 Santra 03:30 İstatistik Bankası 04:00 A. Demirspor - A. Konyaspor 06:00 Hk Ümraniyespor-v.karagümrük 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Mersin İy - Eskişehirspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Santra 12:30 Bursaspor - Kocaelispor 14:15 1. Lig Haftanın Golleri 14:30 Dg Sivasspor - Fta Antalyaspor 15:00 A. Konyaspor - Kasimpaşa 15:45 1. Lig Haftanın Golleri 16:00 Trabzonspor - Dg Sivasspor 17:45 Süper Lig'in Gol Krallari 18:00 Sanal Direktör 19:00 beIN Süper Lig 20:00 V.f.karagümrük - Galatasaray 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Konyaspor beIN TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 29 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.