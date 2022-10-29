29 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Ekim 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
01:00 Süper Hikayem
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 A. Demirspor - A. Konyaspor
06:00 Hk Ümraniyespor-v.karagümrük
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Mersin İy - Eskişehirspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Bursaspor - Kocaelispor
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Dg Sivasspor - Fta Antalyaspor
15:00 A. Konyaspor - Kasimpaşa
15:45 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 Trabzonspor - Dg Sivasspor
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 V.f.karagümrük - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio