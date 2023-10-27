29 Ekim 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda Etkinlikler: İstanbul Boğaz gösterisi saat kaçta 2023? SOLOTÜRK, Türk Yıldızları uçuş gösterisi ne zaman?

29 Ekim 100. yıl gösterileri, etkinlikler ve konserler araştırılıyor. İstanbul Boğazı'nda SOLOTÜRK, Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta olacağı merak ediliyor. 29 Ekim İstanbul Boğaz gösterisi saat kaçta 2023 ve İstanbul Boğazı'ndaki etkinler gündeme geliyor. Peki, 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda Etkinlikler: 29 Ekim İstanbul Boğaz gösterisi saat kaçta 2023? SOLOTÜRK, Türk Yıldızları uçuş gösterisi ne zaman?

100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda etkinlikler gündeme gelirken 29 Ekim İstanbul Boğaz gösterisi saat kaçta 2023 olacağı araştırılıyor. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları uçuş gösterisi saat kaçta ve ne zaman olduğu merak ediliyor. MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. 29 Ekim İstanbul Boğaz gösterisi saat kaçta 2023? SOLOTÜRK, Türk Yıldızları uçuş gösterisi ne zaman? 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda Etkinlikleri!

29 EKİM 100. YILINA ÖZEL İSTANBUL BOĞAZI'NDA ETKİNLİKLERİ

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

29 EKİM İSTANBUL BOĞAZ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA 2023?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

SOLOTÜRK, TÜRK YILDIZLARI UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti.