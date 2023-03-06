POMEM sonuçları için araştırmalar hız kazandı. POMEM mülakat sınavına katılım sağlayan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, 29 dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklandı mı?

3 bin polis alımı için sözlü sınav geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Şimdi ise Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak pencerede. Peki, 29 dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

29. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

POMEM MÜLAKAT SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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POMEM MÜLAKAT PUANI KAÇ OLMALI?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayın mülakatlarda başarılı olması için yüz puan üzerinden en az 70 alması gerekmektedir.