29. dönem POMEM sınavına giren öğrencilerin sonuç öğrenme süreci için geri sayım başladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenci adayları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29. dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? POMEM sınav sonuç sorgulama ekranı!

POMEM sonuçları, adayların gündeminde yer alıyor. POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sözlü sınavın ardından gözler, sonuçlar için Polis Akademisi'ne çevrildi. Peki, 29. dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? POMEM sınav sonuç sorgulama ekranı!

29. POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

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