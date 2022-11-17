29.Dönem POMEM şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Polis olmayı bekleyen binlerce kişiyi sevindiren haber Emniyet Genel müdürcüğüne bağlı Polis Akademisinden geldi. Polis Akademisi başkanlığından yapılan duyuruya göre 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Peki, 29.Donem POMEM başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

29. Dönem POMEM başvuru tarihlerinin belli olmasının ardından polis olmak isteyenler tarafından konuyla ilgili olarak pek çok detay araştırma konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 13.000 öğrenci alımı duyurusu yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, lisans mezunu (8.160) erkek, (2.240) kadın, ön lisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.Peki,29.Dönem POMEM başvuruları ne zaman ,POMEM Başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

POMEM ALIMI ÖN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak. Adaylar, 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2022 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön lisans ve lisans mezunu adaylar 29. Dönem POMEM başvuru şartlarını taşımaları halinde başvurularını www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile yapacaklar. Adaylar başvuru ücreti, başvuru şartları fiziki sınav ve mülakat sınavı gibi tüm bilgilere 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzundan erişecekler.