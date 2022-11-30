29. Dönem POMEM ön başvuru sonucu nereden, nasıl sorgulanır? 29. Dönem POMEM ön başvuru sonucu öğrenme ekranı!

29. Dönem POMEM ön başvuru sonucu nereden, nasıl sorgulanır? sorusu polis adaylarının gündeminde yer alıyor. 29. dönem POMEM ön başvurusu yapan adaylar, ön başvuru sonuçlarını araştırıyor. Peki, 29. Dönem POMEM ön başvuru sonucu nereden, nasıl sorgulanır? İşte 29. Dönem POMEM ön başvuru sonucu öğrenme ekranı!

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUCU NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Polis Akademisi resmi sitesinden ön başvuru sonuçlarının açıklandığını şöyle duyurdu;

"29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 55.072 erkek ve 40.872 kadın ile ön lisans mezunu 54.571 erkek ve 37.965 kadın olmak üzere toplam 188.480 aday başvuruda bulunmuştur. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI:ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR."