POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nca Polis Mesleki Eğitim Merkezlerine alımlar 25 Kasım 2022 tarihinde sonra erdi. Peki, 29. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvuru sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 28. Dönem POMEM alımlarında başvurular 7 Ocak tarihine kadar tamamlanmıştı. Ön başvuru sonuçları ise aynı ay açıklanmıştı.

2021 yılının takvim bilgisi göz önüne alındığında bu seneki başvuru sonuçlarının kasım sonu ya da aralık başında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2022 POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

POMEM başvuru sonuçları sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr sayfasından ilan edilecek. Ön başvuru sonuçları açıklandığı zaman adaylar e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecekler.

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POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.