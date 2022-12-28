29 Aralık Yay burcu yorumu! Yay burcu günlük burç yorumları! Bugün yay burcunu neler bekliyor? Bugünkü yay burcu yorumu!

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29 ARALIK 2022 YAY BURCU YORUMU

Bugün sizin gününüz! İşyerinde sizden bazı yeni sorunları ve planları hesaba katmanız istenecek. Bunlara biraz ilgi gösterirseniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Özel hayatınızda da insanlar size yaklaşacak. Olumlu tepkiler verirseniz yepyeni ve çok zevkli ilişkiler kurabilirsiniz. Coşkunuzu ve heyecanınızı açığa çıkarmaktan sakın kaçınmayın. Bugünü kutlayın! Dans etmeye ne dersiniz? Hareket size iyi gelecek, hem kurtlarınızı da dökebileceksiniz.

YAY BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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