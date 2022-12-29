29 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 29 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE,ADALET ,OSMANGAZİ MAHALLELERİ
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,OYAK 87 YAPI KOOPARATİFLERİ,597,597,597/3,4,6 SOKAKLAR,TUZ GÖLÜ, EDİNİM YAPI KOOPARATİFLERİ,617/3 HİSAR 87 YAPI KOOP.
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI, 3018,3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,AYDIN YOLU,27,28/19, 28/20, 28/22 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YALI MAHALLESİ TURKCELL YALI ÖZEL TR 35-17-M00133Ö VE CİVARLARI
- 29.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,FERİDUN PÖZÜT CADDESİ,63,64,65,69 SOKAKLAR VE CİVARI.
- 29.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT-DÜNDARLI TARIMSAL ALANLAR VE CİVARLARI
- 29.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE,BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLELERİ,130,101,103,122,123,124,125,127,131,132,134, 135,136, 139,141,147,192,174,179,179/1,180,181,182,190,191,192,193, 194, 195,196,197,201,204 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESKİ BAĞARASININ TAMAMMI-HACI VELİ MAHALLESİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ ,AVNİ YAVUZ ,YAKUP ERSAYINVE CİVARI
- 29.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN , KÜÇÜKBAHÇE - KARAREIS MEVKII , PALMIYE SITESI TAMAMI M-22Ö VE M-26Ö
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI MAH. KARABEL RES, GARDANYA GES, KIRAZ GES VE CIVARLARI
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (C-D KOLU)
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI KISMEN (OVAKENT TR-2)
- 29.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜK MAH. PIRLANTA SITESI
- 29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI TR-112
- 29.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. 1033 SOK.CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.BARIŞ CAD.5051-5056 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22
- 29.12.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 29.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3004,3004/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.12.2022 10:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA RES İHSAN DADAK ÖZEL TR, EGE ELEKTRİK İNŞAAT ÖZEL TR, ABKAR ELEKTRİK ÖZEL TR, SKY MADENCİLİK ÖZEL TR, KARAKUZU TR-1, ÇITAK TR-2, ORHAN DEMİR ÖZEL TR, YENİ KARAKÖY TR-1, GÜL GÜRER ÖZEL TR, UZUNHASANLAR TR-1, GERÇEK İNŞ. TAŞOCAĞI ÖZEL TR, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ÖZEL TR, ÇITAK TR-1, GÜZELHİSAR SULAMA TR-3, ALOSBİ KAVŞAK ÖZEL TR-9, UZUNHASANLAR TR-2, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL TR, MEHMET UÇAN ÖZEL TR, VİKİNG SU POMPASI ÖZEL TR, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 29.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. CANSU SK. AKEVLER CD. SÜTÇÜLER KÜME YOLU. YAMAN. SPIL DAĞ YOLU VE CIVARLARI
- 29.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN MAH. TOKI ŞANTIYESI VE CIVARLARI
- 29.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAHALLESI
- 29.12.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 309, 319 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 29.12.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİ M44 TUNA CADDESİ-687-686-688-683-692-691-679-670 SOKAKLAR VE İZSU CİVARI
- 29.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ ,ZAFER MAHALLELERİ,AKÇAY CADDESİ,DEPAR AVM CARFİ İŞ MERKEZİ,UĞUR OKULLARI
- 29.12.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD. VE CIVARLARI TR-9 A KOLU
- 29.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ, 655/1,650/3,623,653/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.12.2022 13:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE "HÜSEYİN EFE ÖZEL TR TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR KIZILTEPE TR-1 MUSA MURAT ÖZEL TR-2 MUSA MURAT ÖZEL TR GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR ALİ EROĞLU ÖZEL TR ÖRLEMİŞ TR-1 AŞAĞIŞAKRAN TR-1 TÜRKMENHAN GES DM ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR DAĞHAN RES ÖZEL TR YATMANHAN RES ÖZEL TR YNB GES ÖZEL TR TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR AŞAGI ŞAKRAN KÖYÜ KIZILTEPE KÖYÜ -ÖRLEMİŞ KÖYÜ VE CİVARI-ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1 İRFAN ÇALIŞAL DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI TARİŞ SÜSLER İNŞAAT 2 ABS NAKLİYAT -İNCİRLİK SOKAK-3499-3504-3497-3515-3489-3521-3432-3400-3397-3395-3396- ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ -YÜKSEKKÖY KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ- BAHCEDERE KÖYÜ ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU HALİL EKİCİ M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI MÜCAHİT SÜLÜN Ö TÜRKCELL-2 SELAMİ ORHAN İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU MUSTAFA ŞENGÜL MUSTAFA ALTUNTAŞ İZSU KAPIKAYA - 2 İZSU YÜKSEKKÖY İBRAHİM YILDIRIM HACIÖMERLİ SULAMA HÜSEYİN EFE İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU MEHMET ELİBOL NVD GES ZEYBEK GES MELTEK GES ÇAPRAZ GES MEDET SALKAYA YÜKSEKKÖY GES-1 YÜKSEKKÖY GES-2 MENİKTAN İNŞAAT SOKAKLAR VE CİVA"
- 29.12.2022 13:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ M38 FEVZİ PAŞA CADDESİ 305-306-ÖGRETMEN HASAN MİRASCI FATİH CADDESİ YENİ SOKAK VE CİVARİ
- 29.12.2022 13:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSKELE-KAZIKBAĞLARI VE CİVARLARI
- 29.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖZTEPE,GÜZELYALI MAHALLELERİ,İNÖNÜ CADDESİ,AMERİKAN KOLEJİ,77,78,82, 86,87,88,89,90,91,92 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖZEL İZMİR SEV İLKÖĞ.OKULU TÜRK TELEKOM GÜZELYALI SANTRALİ
- 29.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAH.SANAYI CAD VE CIVARLARI
- 29.12.2022 13:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAMKÖY ALTIN MADENİ-SULAMALAR-OVACIK MADEN EVLERİ
- 29.12.2022 14:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,641/1,641/2,644,645,641/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI,M.ALİ AKMAN MAHALLELERİ,22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 27, 28, 37 SOKAKLAR, ADNAN SAYGUN KÜLTÜR MERKEZİ
- 29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ F.ALTAY MAHALLESİ,HV. KUVVETLERİ ALARM TESİSLERİ OYAK SİTESİ
- 29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,TERMAL OTEL,AGAMEMNON KAPLICALARI
- 29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESİ,TERMAL TESİSLER,NARKENT YAPI KOOP.
- 29.12.2022 17:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
- 30.12.2022 00:00 06:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,SUNUCU PLAZA ULUSLAR ARASI YAPI SAN.
- 30.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE,ADALET ,OSMANGAZİ MAHALLELERİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT TARIMSAL ALANLAR
- 30.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 309, 319 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE TÜRKELLİ YILDIRIM MAHALLESİ KÖY İÇİ, FATİH MAHALLESİ KÖY İÇİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85. YIL CUMHURIYET MAH. SANAYI CAD. VE CIVARLARI
- 30.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN-YIĞITLER-BAĞYURDU-SARILAR-SINANCILAR-OVACIK MAHALLELERININ Y.KIZILCA MAH.,AŞAĞI KIZILCA MAH. ÖRNEKKÖY MAH. NAZARKÖY MAH. ÇINILIKÖY MAHHALLESININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILKÖY MAH. GÖKYAKA MAH. CUMALI MAH. DEREKÖY MAH. CUMALI YOLU KÜMEEVLERI. GÖKYAKA YOLU. YEŞILLIK YOLU KÜMEEVLERI. DEREKÖY YOLU. KEMALPAŞA DAĞ KIZILCA YOLU. 4004 SK. PHILSA CADDESI VE CIVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1 (B-C KOLU)
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES İLÇESI EFEMÇUKURU MAHALLESI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI KISMEN (OVAKENT TR-2)
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR,GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
- 30.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSANIYE, OVACIK, BADEMLER, TURGUT, ULAMIŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 30.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞAL YAŞAM VİLLA KONUTLARI SASALI
- 30.12.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINKENT, KALABAK, YELKI, ZEYTINALANI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 30.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3,ERZENE MAHALLELERİ,119,119/1,119/2,ÖZEL EGE LİSESİ,ORTAKÖY KOOP.,113, 113/1,114, 114/1,115,116,116/8,116/9,116/10,116/11,116/12,116/18,116/9,10,11, 12,13,119/21,119/23 SOKAKLAR, UZKENT SİTESİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERI 136, 133, YALI, 117, 114. SK., 112. SK., 118. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 145, 135. SK., 148. SK., 115. SK., 113. SK., 147 SOKAKLARDIR. L-257
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,579 SOKAK,YAVUZ CADDESİ VE CİVARI
- 30.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 26 AĞUSTOS MAHALLESİ,OSMANPAŞA,LEVENT,GAZİPAŞA CADDELERİ,2368-2369-2371 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI KÖYÜ VE CİVARI
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ VE CİVARI
- 30.12.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN MAHALLESİ,394,391,392,383 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.12.2022 10:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ 153, 156, 159, 7202, 7206/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 30.12.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTEPE MAH. JANDARMA KÜME EVLERI SOKAK CIVARI
- 30.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ,8785/2,8785/5,8809/35,8785/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, RÜSTEM MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR