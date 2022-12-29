29 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 29 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34599887

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 866., 879., 960., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1046., 1079., PAZARYOLU sk bölgelerinde 29/12/2022 09:00:00 - 29/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34598490

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 845., AKASYA, ARDIÇ, DEFNE, GLAYOR ÇIKMAZI, HERCAİ, IHLAMUR, KAMELYA, KARTOPU, KRİZANTEM ÇIKMAZI, LADİN, LEYLAK, MİMOZA, NARÇİÇEĞİ, NERGİS, NİLÜFER, ORTANCA, SALKIM, YASEMİN, İRİS ÇIKMAZI sk / SÜLEYMANİYE mah 724. sk bölgelerinde 29/12/2022 09:00:00 - 29/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34604545

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1344., 1538. sk bölgelerinde 29/12/2022 10:00:00 - 29/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34600117

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 29/12/2022 00:01:00 - 29/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34604474

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TUNA mah 687. sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 420., 425., 426., 427. ÇIKMAZ, 428., 429., 430., 431., 432., 435., 436., 507., 511., 512., 513., 515., 516., 517., CAMİ, CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, ÇENGEL sk bölgelerinde 29/12/2022 11:00:00 - 29/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34603420

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 29/12/2022 09:00:00 - 29/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34603419

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah GÖK sk / KANARYA mah 1.ARDIÇ KUŞU, 1.CEYLAN, 1.GÖL, 1504. ÇIKMAZ, 2.KEKLİK, 4.DERE, BOZDOĞAN, CENNET KUŞU, FLORYA, MARTI, PAPAĞAN, SAKA KUŞU, SAKSAĞAN, SERÇE, SIĞIRCIK KUŞU, YARASA, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 29/12/2022 11:00:00 - 29/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34600632

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SİLİVRİKAPI mah YEDİ ŞEHİTLER sk / YEDİKULE mah AKSUNGURLU, BESTEKÂR MUSA SÜREYYABEY, EĞRİDUT, HACI EVHADDİN, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, HACI MANAV, HACI PİRİ, KALAYCI BEDRİ, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI, SAMANCI ODALARI, ZEMBEREK sk bölgelerinde 29/12/2022 04:00:00 - 29/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVCILAR ilçesinde 2022-12-29 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.