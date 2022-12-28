29 Aralık Boğa burcu yorumu! Boğa burcu günlük burç yorumları! Bugün boğa burcunu neler bekliyor? Bugünkü boğa burcu yorumu!

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29 ARALIK 2022 BOĞA BURCU YORUMU

Sakinliğiniz ve güveniniz, size doğal bir güç kaynağı sağlıyor. Enerji dolusunuz, hatta olumsuz olaylar bile sizin için pek sorun teşkil etmiyor. Kendinizi şüphelerin olmadığı bir hayata çekmişsiniz. Kendinizi özel bir şey için hazırlayın, çünkü etrafınızdakiler doğallığınızdan büyülenecek. Yeni projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, fazlasıyla destek göreceksiniz.

BOĞA BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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