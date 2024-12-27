29 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu

29 Aralık Ankara hava durumu tahminleri yayınlandı! Başkentte yaşayanlar için günün en çok merak edilen sorusu, "29 Aralık Ankara'da hava nasıl olacak?" Havanın seyri günlük planları etkilerken, uzmanlardan yapılan açıklamalar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 29 Aralık'ta Ankara'da hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle soğuk hava dalgasının etkisi altında olan bölgede, "Ankara günlük hava durumu" detayları önem taşıyor. Peki, 5 günlük hava tahminleri neler söylüyor? Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu!

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da 29 Aralık Pazar günü hava genellikle bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlar görülebilir. Gün boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek, bu nedenle dışarıda plan yapmayı düşünenlerin yanlarında bir şemsiye bulundurması öneriliyor.

Sabah saatlerinde hava soğuk ve hafif rüzgarlı olacak, bu da hissedilen sıcaklığı biraz daha düşük gösterebilir. Öğleden sonra bulutlu havanın hakim olması beklenirken, ara sıra güneş yüzünü gösterebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve 0°C civarına gerileyecek. Bu nedenle akşam dışarı çıkmayı planlayanların kalın giysiler giymesi tavsiye edilir.

En yüksek sıcaklık: 7°C

En düşük sıcaklık: 0°C

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;