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29 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı

TV Haberleri

29 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı

29 Aralık 2022 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

01:20 Sıfırıncı Gün

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

22:30 Sıfırıncı Gün

Kaynak: InterSinema.com / TV

Sıfırıncı Gün Zuhal Topal Tv8 TV Haberler

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