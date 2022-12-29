29 Aralık 2022 Star Yayın Akışı TV Haberleri 29 Aralık 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Dizi 02:30 Hayat Bazen Tatlıdır 05:00 Söz 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Toprak ile Fidan 20:00 Aykut Enişte 22:30 Aykut Enişte Kaynak: InterSinema.com / TV Aykut Enişte Star Söz TV Haberler

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