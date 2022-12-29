29 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Aralık 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Biatlon Dünya Kupası
01:00 Biatlon Dünya Kupası
02:00 Snooker: İngiliz Açık
03:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
05:00 Bisiklet: Fransa Turu
06:30 Bisiklet: Fransa Turu
08:00 Bisiklet: Fransa Turu
09:30 Bisiklet: Fransa Turu
10:30 Freestyle Ski: Dünya Kupası
11:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:00 Bisikletli Kros: Dünya Kupası
17:00 Bisikletli Kros: Superprestige
18:15 Bisikletli Kros: Superprestige
19:15 Haberler
19:20 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:45 Kayakla Atlama: Dört Tepe
22:00 Endurance
23:00 Unplugged