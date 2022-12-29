Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

29 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

29 Aralık 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Biatlon Dünya Kupası

01:00 Biatlon Dünya Kupası

02:00 Snooker: İngiliz Açık

03:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

05:00 Bisiklet: Fransa Turu

06:30 Bisiklet: Fransa Turu

08:00 Bisiklet: Fransa Turu

09:30 Bisiklet: Fransa Turu

10:30 Freestyle Ski: Dünya Kupası

11:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

13:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

14:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

16:00 Bisikletli Kros: Dünya Kupası

17:00 Bisikletli Kros: Superprestige

18:15 Bisikletli Kros: Superprestige

19:15 Haberler

19:20 Alp Disiplini Dünya Kupası

20:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

20:45 Kayakla Atlama: Dört Tepe

22:00 Endurance

23:00 Unplugged

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title