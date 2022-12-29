29 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 29 Aralık 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Santra 01:30 A. Konyaspor - C. Alanyaspor 03:30 A. Demirspor - V. Karagümrük 05:15 Haftanın Golleri 05:30 Hk Ümraniyespor-m. Başakşehir 07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Kocaelispor - Beşiktaş 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Galatasaray - Gençlerbirliği 14:15 Haftanın Golleri 14:30 1. Lig Haftanın Golleri 14:45 Alanyaspor - Kayserispor 15:15 Sivasspor - Galatasaray 16:00 Başakşehir - Antalyaspor 16:35 Maç Başlıyor 17:00 M.başakşehir - F.t.antalyaspor 19:00 beIN Süper Lig 20:00 Fenerbahçe - A.hatayspor 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri Başakşehir beIN TV Haberler

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