29 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Aralık 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Santra
01:30 A. Konyaspor - C. Alanyaspor
03:30 A. Demirspor - V. Karagümrük
05:15 Haftanın Golleri
05:30 Hk Ümraniyespor-m. Başakşehir
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Kocaelispor - Beşiktaş
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Galatasaray - Gençlerbirliği
14:15 Haftanın Golleri
14:30 1. Lig Haftanın Golleri
14:45 Alanyaspor - Kayserispor
15:15 Sivasspor - Galatasaray
16:00 Başakşehir - Antalyaspor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 M.başakşehir - F.t.antalyaspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - A.hatayspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio