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29 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

29 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Aralık 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Santra

01:30 A. Konyaspor - C. Alanyaspor

03:30 A. Demirspor - V. Karagümrük

05:15 Haftanın Golleri

05:30 Hk Ümraniyespor-m. Başakşehir

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Kocaelispor - Beşiktaş

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Galatasaray - Gençlerbirliği

14:15 Haftanın Golleri

14:30 1. Lig Haftanın Golleri

14:45 Alanyaspor - Kayserispor

15:15 Sivasspor - Galatasaray

16:00 Başakşehir - Antalyaspor

16:35 Maç Başlıyor

17:00 M.başakşehir - F.t.antalyaspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - A.hatayspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri Başakşehir beIN TV Haberler

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