29 Ağustos tarihi için yarım gün ve resmi tatil durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, 29 Ağustos'un yarım gün olup olmadığını ve yarın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? Yarın resmi tatil mi? İşte detaylar...

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. Zafer Bayramından bir önceki gün tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından 29 Ağustos resmi tatil mi merak konusu oldu. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? Yarın resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır. 29 Ağustos günü resmi tatil olmadığı için resmi ve özel kurumlarda tam gün çalışma şekli devam edecektir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

30 AĞUSTOS ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.