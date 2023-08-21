29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
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29 Ağustos yarım gün mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önceki gün tatil mi sorusu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustosun hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...
2023 RESMİ TATİLLERİ TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
20 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
21 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün
22 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün
23 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
28 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
29 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
30 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
1 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos günü resmi tatil mi araştırılmaktadır. 29 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.