29 Ağustos yarım gün mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önceki gün tatil mi sorusu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından 30 Ağustosun hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

2023 RESMİ TATİLLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı

20 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

21 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

22 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

23 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

29 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

30 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

1 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos günü resmi tatil mi araştırılmaktadır. 29 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.