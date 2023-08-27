29 Ağustos tarihi, Türkiye'deki bazı vatandaşlar tarafından tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ağustos tarihinin yaklaşması ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmelerin yarım gün mü, tam gün mü tatil yapacağı 29 Ağustos yarım gün mü? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil?

29 Ağustos yarım gün mü? Sorusu, 29 Ağustos tarihinin gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Resmi tatil günlerinin hangi tarihlerde olduğu ve hangi tarihlerin çalışma günü olduğu konusu, özellikle planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli hale geliyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil?

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos günü resmi tatil mi araştırılmaktadır. 29 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Buna göre 29 Ağustos günü resmi tatil değildir ve tam gün olağan şekilde işleyiş devam etmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmi tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.