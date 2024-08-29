29 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
29 Ağustos tarihli TV yayın akışı belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayın akışı listesinde bugün hangi programlar yer alıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Ağustos Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
02:30 Bir Dağ Masalı
04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Yerli Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Trabzonspor- ST. Gallen
22:15 Alan
00:30 Safir
03:20 Tatar Ramazan
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Tek Atış (Yabancı Sinema)
21:45 Tek Atış (Yabancı Sinema)
23:45 Mezar İstilacısı (Yabancı Sinema)
01:00 Taş Kağıt Makas
02:30 Güneşi Beklerken
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Şehirden Uzakta
10:50 Rüzgar Gülü (Yerli Sinema)
13:00 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi
23:00 3'te 3
02:50 Seksenler
03:40 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce