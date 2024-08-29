29 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 29 Ağustos Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

02:30 Bir Dağ Masalı

04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Yerli Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Trabzonspor- ST. Gallen

22:15 Alan

00:30 Safir

03:20 Tatar Ramazan

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Tek Atış (Yabancı Sinema)

21:45 Tek Atış (Yabancı Sinema)

23:45 Mezar İstilacısı (Yabancı Sinema)

01:00 Taş Kağıt Makas

02:30 Güneşi Beklerken

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)

22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Şehirden Uzakta

10:50 Rüzgar Gülü (Yerli Sinema)

13:00 Seksenler

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi

23:00 3'te 3

02:50 Seksenler

03:40 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce