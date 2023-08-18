29 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?

29 Ağustos tarihi, Türkiye'deki bazı vatandaşlar tarafından tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmış olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar...

29 Ağustos günü resmi tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil günlerinin hangi tarihlerde olduğu ve hangi tarihlerin çalışma günü olduğu konusu, özellikle planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli hale geliyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesindeki gün 29 Ağustos resmi tatil mi merak konusu oldu. 29 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.

30 AĞUSTOS ÖNEMİ NEDİR?

30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.Çal köyünde gerçekleşen ilk törende Atatürk, millî ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır.

2023 RESMİ TATİLLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı

20 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

21 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

22 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

23 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

29 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

30 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

1 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi