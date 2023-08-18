29 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?
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29 Ağustos tarihi, Türkiye'deki bazı vatandaşlar tarafından tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmış olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar...
29 Ağustos günü resmi tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil günlerinin hangi tarihlerde olduğu ve hangi tarihlerin çalışma günü olduğu konusu, özellikle planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli hale geliyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? Detaylar haberimizde...
30 Ağustos Zafer Bayramı öncesindeki gün 29 Ağustos resmi tatil mi merak konusu oldu. 29 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.
30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.Çal köyünde gerçekleşen ilk törende Atatürk, millî ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır.
1 Ocak Yılbaşı
20 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
21 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün
22 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün
23 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
28 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
29 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
30 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
1 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi