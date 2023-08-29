29 Ağustos Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 20229 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef 20223 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 29 Ağustos dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 29 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 2023 DÜN NELER OLDU?

DÜn kaptanlık oyununda baklava görevi verildi. Yarışmacılar en iyi baklavayı yaparak Mavi takım kaptanı olmaya çalıştı.

Bu haftanın kazananı ve Mavi takım kaptanı Esra oldu.

Masterchef 8. hafta kadrolar:

Mavi Takım: Esra (K), Sergen, Sefa, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Kerem, Batuhan,

Kırmızı Takım : Alican (K), Barbaros, Gamze, Ayaz, Kıvanç, Tahsin, Suna, Barış, Çağatay, Eda

29 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.