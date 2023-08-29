29 AĞUSTOS BANKA MESAİ SAATLERİ: Bankalar saat kaçta açılır? Banka açılış saati nedir?
29 Ağustos tarihinde bankaların mesai saatleri merak konusu oldu. Bankalar genellikle sabah saatlerinde hizmete başlar. Bankaların açılış saati ve mesai saatleri hakkında detaylı bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Bankalar saat kaçta açılır? Banka açılış saati nedir? İşte detaylar...
Banka mesai saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar saat kaçta açılıyor merak konusu oldu. Para yatırmak, döviz bozdurmak, havale ve EFT gibi işlemlerini bankada yapmayı tercih eden vatandaşlar bankaların açılış saatini araştırmaktadır. Peki, Bankalar saat kaçta açılır? Banka açılış saati nedir? Detaylar haberimizde...
Bankaların açılış saatleri, bankaya göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle bankalar 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aşağıda yer almakta olan bilgiler içerisinde bütün bankaların açılış saatleri yer almaktadır.
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.