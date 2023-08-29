29 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 29 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ağustos 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 29 Ağustos 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

29 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 29 Ağustos 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Gazilerin Mirasçılarına "İstiklal Madalyası" Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7512)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7513)

–– Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Kemerler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın, Toplu Konut Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Sağlanması Amacıyla Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7514)

–– İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Yapıların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan ve Afet Riski Taşıyan Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7515)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarımsaklı Mevkii (61 No.lu) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7516)

–– Tunceli İli, Pülümür, Merkez ve Ovacık İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7517)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7518)

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7519)

–– Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7520)

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Anadolu Kültürü ve Sanatı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2023 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihli ve 2020/11279 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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