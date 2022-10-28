29 - 30 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 30 Ekim Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Ekim Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.10.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM TOPÇUASIM, LALAPAŞA, AKMESCİT MUTLU MAHALLELERİ
- 29.10.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇARŞI, SARUHAN, ADAKALE, UTKU, 1. ANAFARTALAR MAHALLELERİ
- 29.10.2022 01:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE VE MAHALLELERİ,YEĞENOBA VE MAHALLELERİ,KÖMÜRCÜ VE MAHALLELLERİ,PEKMEZCİ VE MAHALLELERİ,HACIİBRAHİMLER VE MAHALLELERİ,HANPAŞA VE MAHALLELERİ,ÇITAK VE MAHALLELERİ,HAMİT,GÖCEK VE MAHALLESİ,GÖKÇELER VE MAHALLELERİ,YAYAKIRILDIK VE MAHALLELERİ BAZ İSTASYONLARI,TAVUK KÜMESLERİ,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,ULUOVA İNŞ,BÖLGEDE BULUNAN MADEN İŞLETMELERİ VE ÇITAK GES KESKİNOĞLU KESİMHANE NURİ GİYİK SAN SİT,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,RECEP AKKAYA SAN SİT,ULUCAMİ,21 SK VE YENİ GARAJ CİVARI,KETHÜDA MAH ÇAĞLAK LİSESİ VE CİVARI,HÜRRİYET,İNÖNÜ,RAGIPBEY MAHALLELERİ YENİ BELEDİYE BİNASI VE CİVARLARI,MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,ÖZEL DOĞUŞ HASTANESİ,ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ MEDAR MAHALLESİ MARANGOZLAR SİTESİ,ŞİRİNKÖY,HİKMET GIDA,TCDD BAKIR,MEDAR SULAMA KOOP,ÇOBANHASAN SULAMA KOOP,BAZ İSTASYONLARI,AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU,SÜLEYMANLI ZEYTİN OSB,TUKAŞ GIDA GÖKÇEKÖY,IŞIKKÖY,SEYİTOBA,MECİDİYE,DOĞUCA,RAHMİYE,KAYALIOĞLU MAHALLELERİ VE PALAMİDAS GES TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,KESKİNOĞLU,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,NATO,TAVUK KÜMESLERİ,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER SARIÇALI,TAŞÇILAR,TOPLUCA,KAVAKALAN,MESTANLAR,AKÇAAN,ŞAHİNKAYA,DERE MAH,ÇALTILIÇUKUR,ŞEHİTLER,SÖĞÜTLÜ,MORALILAR,HACIOSMANLAR,BOYALILAR,HARMANDALI,KIZLARALANI,ÇORUK,EBEKAYASI,SEĞİRDİM,PINARCIK MAHALLELERİ VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,ATMALIOĞLU,DANIŞ YAPI,GÖRDES ORMAN İŞLETME,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,TAVUK KÜMESLERİ,AYHANLAR ASFALT, AKHİSAR BELEDİYESİ ASFALT PLENT ŞANTİYESİ ŞAKRAK ALIM GIDA GES SANTRALİ
- 29.10.2022 01:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM 4 EYLÜL MAHALLESİ YÜZYİRMEİ EVLER CİVARI ZAFERİYE MAHALLESİ DİVLİT CADDESİ CUKURBAĞ MEVKİ AYAKKABICILAR SİTESİ YOLU BEY MAHALLESİ VE AKGÜN MAHALLESİ KISMI BÖLGELER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.10.2022 15:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEMİR EXPORT ÖZEL KÖK FERNAS ÖZEL İM DEFAŞ DM-1 ÖZEL DEFAŞ DM-2 ÖZEL İM
- 30.10.2022 00:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI,ZER SALÇA,MORALILAR-RAHMİYE TAS,AKFARM TARIM,RAHMİYE-KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU TAV KÜMESLERİ,RECAİ ÇELİK TAV KÜMESİ,AKHİSAR YUMURTA TAVUKÇULUK,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER,VE CİVARLARI GÖKÇEKÖY,IŞIKKÖY,SEYİTOBA,MECİDİYE,DOĞUCA,RAHMİYE,KAYALIOĞLU MAHALLELERİ VE TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,KESKİNOĞLU,KESKİNOĞLU KESİMHANE,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,NATO,TAVUK KÜMESLERİ,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER PALAMİDAS GES , SEM BİYOKÜTLE ENR SANT
- 30.10.2022 00:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI ÖNDER YAMANEL ZEYTİN BORSASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE CİVARDAKİ OKULLAR GALERİCİLER SİTESİ DERYA UN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BELEDİYE TOPLU KONUTLAR DEVLET HASTANESİ DİŞ HASTANESİ AKHİSAR HAL YENİ MEZARLIK MERMERCİLER SİTESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİ KESKİNOĞLU YEM GÜBRE TESİSLERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI EFENDİ - ULUCAMİ -HASHOCA - ŞEYHİSA - CUMHURİYET - HACIİSHAK MAHALELERİ VE NURİ GİYİK SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAHALLESİ CEZA EVİ VE HALK EĞİTİM MERKEZİ CİVARLARI SEYİTAHMET MAHALLESİ TAMAMI REŞATBEY MAHALLESİ ZEYTİNLİOVA YOLU CİVARLARI RAGIPBEY-PAŞA-KETHÜDA-ATATÜRK-REŞATBEY-HASHOCA-HACIİSHAK MAHALLELERİ-NURİ GİYİK SANAYİ SİTESİ KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 21 SOKAK YENİ GARAJ CİVARI KETHÜDA MAHALLESİ ÇAĞLAK LİSESİ CİVARI HÜRRİYET MAHALLESİ - İNÖNÜ MAHALLESİ YENİ BELEDİYE VE SEKSEN EVLER CİVARLARI RAGIPBEY MAHALLESİ MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ, AKHİSAR BELEDİYESİ,ÇİM BETON,KENT BETON,ERDENLER BETON, BATIÇİM, DERYA UN,ATAKULE SAN SİT VE CİVARLARI
- 30.10.2022 00:00 08:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE,ÜÇPINAR,FANSA MAD.GÖCEK,YAYAKIRILDIK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,YEĞENOBA,KURUÇAY,AVDUL,UZUNALAN,ANADOLU LİNYİT,MAD.SERKELE,PEKMEZCİ,KARAGÖZLER,HANPAŞA,KÖMÜRCÜ,HACIİBRAHİMLER,AŞAĞI KIŞLA,KARALIK,AKYOL,DÜBEKALAN,CEVİZLİDERE,SARIDEDE,DEREİÇİ,META NİKEL KOBALT,ULUOVA İNŞ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÇITAK GES (GÜNROJ1 GES1250,GÜNTEK1 GES1250,GÜNROJ2 GES1250,TEMO2 GES1250,TEMO1 GES1250,GÜNTEK2 GES1250,TEMO3 GES1250,TEMO4 GES1250,ENERGYSUN GES1250)
- 30.10.2022 00:00 01:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI SARIÇALI,TAŞÇILAR,TOPLUCA,KAVAKALAN,MESTANLAR,AKÇAAALAN,ŞAHİNKAYA,TEPEKÖY,HACIOSMANLAR,DERE MAH,SEYİRDİM VE MAH,ŞEHİTLER,SÖĞÜTLÜ,MORALILAR,SARIÇALI,BOYALILAR,HARMANDALI,KIZLARALANI,ÇORUK,EBEKAYASI,PINARCIK MAHALLELERİ VE AKHİSAR BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ ATMALIOĞLU,DANIŞ YAPI,GÖRDES ORMAN İŞL,KARPA TAŞ OCAĞI,BAZ İSTASYONLARI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,TAVUK KÜMESLERİ AKHİSAR BELEDİYESİ BOYALILAR GES VE ŞAKRAK ALIM GIDA GES
- 30.10.2022 00:00 01:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI MEDAR MAHALLESİ BİR KISMI ŞİRİNKÖY MARANGOZLAR SİTESİ HİKMET GIDA ÇOBAN HASAN SULAMA KOOP. T.C.D.D.Y BAKIR HARTA ÖZEL MEDAR SULAMA KOOP.ÖZEL BAZ İSTASYONLARI EGE LOKMAN BİTKİ BOTANİK ÖZEL TR İÇME SUYU TESİSLERİ AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU AKHİSAR ZEYTİN OSB BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER VE ÖZEL TR TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 30.10.2022 00:00 00:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 30.10.2022 00:00 08:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KESKİNOĞLU KESİMHANE
- 30.10.2022 00:00 08:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI MEDAR MAH BİR KISMI ŞİRİNKÖY VE MARANGOZLAR SİTESİ MEDAR SULAMA KOOP VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 30.10.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİ, GIDA ÇARŞISI, ORKA ÖZEL TRAFOSU, ALBAYRAK, BOZKURT MAHALLELERİNİN TAMAMI, TURGUTLAR, İSTİKLAL, ÖZYURT, YİĞİTLER, YILDIRIM, İSTASYONALTI MAHALLELERİNİN BİR KISMI, EGE UMUT HASTANESİ ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 30.10.2022 08:00 09:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI,ZER SALÇA,MORALILAR-RAHMİYE TAS,AKFARM TARIM,RAHMİYE-KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU TAV KÜMESLERİ,RECAİ ÇELİK TAV KÜMESİ,AKHİSAR YUMURTA TAVUKÇULUK,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER,VE CİVARLARI GÖKÇEKÖY,IŞIKKÖY,SEYİTOBA,MECİDİYE,DOĞUCA,RAHMİYE,KAYALIOĞLU MAHALLELERİ VE TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,KESKİNOĞLU,KESKİNOĞLU KESİMHANE,HİLALİYE EĞİTİM VAKFI,NİMTAŞ,NAMLU MAKİNA,NATO,TAVUK KÜMESLERİ,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,BAZ İSTASYONLARI,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER PALAMİDAS GES , SEM BİYOKÜTLE ENR SANT
- 30.10.2022 08:00 09:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI ÖNDER YAMANEL ZEYTİN BORSASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE CİVARDAKİ OKULLAR GALERİCİLER SİTESİ DERYA UN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BELEDİYE TOPLU KONUTLAR DEVLET HASTANESİ DİŞ HASTANESİ AKHİSAR HAL YENİ MEZARLIK MERMERCİLER SİTESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİ KESKİNOĞLU YEM GÜBRE TESİSLERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI EFENDİ - ULUCAMİ -HASHOCA - ŞEYHİSA - CUMHURİYET - HACIİSHAK MAHALELERİ VE NURİ GİYİK SANAYİ SİTESİ İNÖNÜ MAHALLESİ CEZA EVİ VE HALK EĞİTİM MERKEZİ CİVARLARI SEYİTAHMET MAHALLESİ TAMAMI REŞATBEY MAHALLESİ ZEYTİNLİOVA YOLU CİVARLARI RAGIPBEY-PAŞA-KETHÜDA-ATATÜRK-REŞATBEY-HASHOCA-HACIİSHAK MAHALLELERİ-NURİ GİYİK SANAYİ SİTESİ KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 21 SOKAK YENİ GARAJ CİVARI KETHÜDA MAHALLESİ ÇAĞLAK LİSESİ CİVARI HÜRRİYET MAHALLESİ - İNÖNÜ MAHALLESİ YENİ BELEDİYE VE SEKSEN EVLER CİVARLARI RAGIPBEY MAHALLESİ MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ, AKHİSAR BELEDİYESİ,ÇİM BETON,KENT BETON,ERDENLER BETON, BATIÇİM, DERYA UN,ATAKULE SAN SİT VE CİVARLARI
- 30.10.2022 08:00 09:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI SARIÇALI,TAŞÇILAR,TOPLUCA,KAVAKALAN,MESTANLAR,AKÇAAALAN,ŞAHİNKAYA,TEPEKÖY,HACIOSMANLAR,DERE MAH,SEYİRDİM VE MAH,ŞEHİTLER,SÖĞÜTLÜ,MORALILAR,SARIÇALI,BOYALILAR,HARMANDALI,KIZLARALANI,ÇORUK,EBEKAYASI,PINARCIK MAHALLELERİ VE AKHİSAR BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ ATMALIOĞLU,DANIŞ YAPI,GÖRDES ORMAN İŞL,KARPA TAŞ OCAĞI,BAZ İSTASYONLARI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,TAVUK KÜMESLERİ AKHİSAR BELEDİYESİ BOYALILAR GES VE ŞAKRAK ALIM GIDA GES
- 30.10.2022 08:00 09:30 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI MEDAR MAHALLESİ BİR KISMI ŞİRİNKÖY MARANGOZLAR SİTESİ HİKMET GIDA ÇOBAN HASAN SULAMA KOOP. T.C.D.D.Y BAKIR HARTA ÖZEL MEDAR SULAMA KOOP.ÖZEL BAZ İSTASYONLARI EGE LOKMAN BİTKİ BOTANİK ÖZEL TR İÇME SUYU TESİSLERİ AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU AKHİSAR ZEYTİN OSB BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER VE ÖZEL TR TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ 395 SK VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ SAMSACI MAHALLESİ CUMA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALLESİ TABAKHANE MEVKİ YÜZYİRMİ EVLER VE ŞEHİTMEHMET TOPCUOĞLU CADDE ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ
- 30.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GAZİLER MAHALLESİNE BAĞLI 600,604,545, SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ORTAKÖY YURTBAŞI GÜVERCİNLİK SARNIC ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KORUKÖY-KÖSELER-KARAHMETLİ-SARIAHMETLİ-DAĞYENİCE-ÖRSELLİ-PINARKÖY-ASMACIK-KARAHÜSEYİNLİ-SÜNGÜLLÜ-UZUNLAR-SAKALLI-RECEPLİ MAHALLELERİ CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TİCARETHANELER
- 30.10.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 30.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ, ACIBADEM MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TESİSİ.
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAĞLAYAN MAHALLESİ, GÜRSU MAHALLESİ VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, ALKAN MAHALLESİ MURATKIRI MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ SARUHAN OTEL ÖZEL
- 30.10.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1516, 1514, 1517, 1518 SOKAKLAR VE TARİM İL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHZADELER BELEDİYE ŞANTİYESİ ÖZEL
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1. ANAFARTALAR MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİMUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ 1603 SOKAK 1602 SOKAK ÇARŞI MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ VE CİVARI
- 30.10.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE SANAYİ BÖLGESNE BAĞLI 28 SOKAKTA BULUNAN FABRİKALARORHAN AKSOY ÖZEL--REKA ÖZEL-PAŞAOĞLU ÖZEL-BAMESADEMİR ÇELİK-ARDA KAYNAK-MATRİS ÖZEL-BİLİR PLASTİK-MEMPİ ÖZEL-KAAN YILDIZ-TROYA PLASTİK-HAT MÜHENDİSLİK
- 30.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KIZILDAM MAHALLESİ, ÇATALARMUT MAHALLESİ, GÜLPINAR MAHALLESİ
- 30.10.2022 11:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DENİŞ 1-2 MOD5A MUSTAFA BALCI ÖZEL TR SEAŞ KÖMÜR BANTLARI ÖZEL KÖK ELİ TR-1 ÖZEL KOLİN A.Ş. EVCİLER ÖZEL
- 30.10.2022 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KELİ MAHALLESİNE BAĞLI 7,1,796,699,788,709,695,786 SOKAKLAR VE YILMAZ İLE KELİ MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN KANAL CİVARI BÖLGESİ
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIRAHMANLI, İSHAKÇELEBİ MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEYH SİNAN MAHALLESİ, ESENTEPE MAHALLESİ, SARISU MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ, SAKARYA MAHALLESİ VE HACIBEY MAHALLESİ
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAKÖY-MALDAN-İLYASCILAR-KOZAKLAR-K.BELEN MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOBRAN MAHALLESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ OVA MEVKİİ, KİLLİK MAHALLESİ OVA MEVKİİ TARIMSAL AULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYALIOĞLU MAHALLESİ SÜSLÜ SOKAK AÇIK CEZA EVİ YOLU VE CİVARLARI
- 31.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TABAKLAR MAHALLESİ, FUNDACIK ÇETİNLER MEVKİİ, FUNDACIK MASKİ İÇME SUYU ÖZEL.
- 31.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY SANCAKLI UZUNÇINAR MAHALLELERİ
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEEK BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ 538-535-540-569-543-524-529-522-356-521-355-510-336-160-352-353-353/1 SOKAKLAR ÇAĞDAŞ KENT, GÖLET MEVKİİ VE CİVARLARI
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI REŞATBEY VE ATATÜRK MAHALLELERİ 336-167/1-167-321-335-603-333-334-587-584-583-605-352-197-550-547 SOKAKLAR VE CİVARI
- 31.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ 340-357-357/2-358-359-358/1-510-350-349-565-160-566 SK VE CİVARLARI